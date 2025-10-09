Медики і рятувальники спільно надали допомогу мешканці Тернополя

У Тернополі рятувальники допомогли медикам потрапити до квартири літньої жінки.
8 жовтня о 16:13 до Служби порятунку надійшло повідомлення про необхідність допомоги медикам на вул. Довженка. На місце події оперативно прибули працівники спеціалізованого аварійно-рятувального загону.
Рятувальники здійснили аварійне відкривання дверей квартири на першому поверсі, де перебувала малорухома жінка 1949 року народження, яка потребувала медичної допомоги. Після відкриття дверей вони забезпечили доступ до помешкання та допомогли медикам транспортувати жінку до автомобіля екстреної медичної допомоги.
Злагоджені дії рятувальників і медиків дозволили оперативно надати необхідну допомогу постраждалій.