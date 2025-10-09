Медики і рятувальники спільно надали допомогу мешканці Тернополя

Тернопільська митниця долучилася до інтенсиву Go Export У Тернополі відбувся офлайн-інтенсив Go Export, який об’єднав підприємців області, експортерів та представників влади навколо теми виходу українського бізнесу на міжнародні ринки.

Що зміниться для тернополян з жовтня: пенсії, соціальна допомога, нові правила для ВПО та виїзду до ЄС У жовтні на тернополян чекає низка важливих змін. Вони стосуються пенсійних надбавок, нових умов соціальної допомоги, підтримки для переселенців, а також правил банківських операцій та поїздок за...

У Тернополі затвердили нові тарифи на тепло та гарячу воду: для населення ціна не зміниться 2 жовтня 2025 року виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення «Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води». Водночас для...

Підтримка ветеранів на Тернопільщині: робота, навчання та бізнес Від початку 2025 року через службу зайнятості Тернопільщини шукали роботу 586 учасників бойових дій.