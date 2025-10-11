У Тернополі відкрили новий сучасний дитячий садок №28 на Микулинецькій

У Тернополі на вул. Микулинецькій, 116П відкрили новий заклад дошкільної освіти — ясла-садок №28, розрахований на 40 дітей. Це ще один крок до розширення мережі якісних дитячих садків у місті.
Участь у відкритті взяв міський голова Тернополя Сергій Надал, який наголосив, що цей об’єкт був довгоочікуваним і непростим у реалізації:
«На дитячий садок дуже чекали діти, а особливо — батьки. Цей мікрорайон давно потребував ще одного дошкільного закладу. Сподіваюся, що новий садок стане не лише зручним і сучасним, а й наповненим теплом та турботою професійного колективу», — зазначив очільник міста.
Новий дитсадок — це не просто будівля, а комфортний і безпечний простір для розвитку малечі.
«Це не просто садок — це відкриття нового дитячого світу. Дякую міській раді, міському голові та управлінню освіти за створення такого світлого простору для наших дітей. Нехай це стане символом добра і турботи, навіть у непрості часи», — поділилася мама вихованки пані Оксана.
Загальна площа садочка становить 787,7 кв. м. Тут облаштовано просторі групові кімнати, санвузли, кухню, медичний кабінет, актову та спортивну зали. Окремо передбачене укриття для безпеки дітей і персоналу.