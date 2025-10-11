У Тернополі відкрили новий сучасний дитячий садок №28 на Микулинецькій

У Тернополі на вул. Микулинецькій, 116П відкрили новий заклад дошкільної освіти — ясла-садок №28, розрахований на 40 дітей. Це ще один крок до розширення мережі якісних дитячих садків у місті.

Участь у відкритті взяв міський голова Тернополя Сергій Надал, який наголосив, що цей об’єкт був довгоочікуваним і непростим у реалізації: