Тернопіль готується до зими: навчання аварійних служб та перевірка пунктів незламності

У Тернополі провели чергові навчання міських служб для підготовки до можливих відключень енергопостачання в холодний період.

У заходах взяли участь представники ДСНС, Національної поліції та комунальними служб для відпрацювання злагодженої роботи всіх служб у критичних ситуаціях.

“Такі навчання проводимо щороку. Важливо, щоб у критичній ситуації всі служби - рятувальники, поліція, комунальники - працювали злагоджено”, - підкреслив міський голова Сергій Надал.

Навчання включало реальні сценарії дій при відсутності електроенергії, газу та тепла взимку. Особлива увага приділялася готовності житлових будинків, укриттів та пунктів незламності до функціонування в аварійних умовах.

Управителів будинків та представників ОСББ навчили правильно зливати воду з опалювальних систем для уникнення аварій під час довготривалих відключень. За воду, злиту під час навчальних заходів, жителі оплачувати не будуть.

Під час тренувань перевіряли готовність прилеглих пунктів незламності, де громадяни зможуть зігрітися, зарядити телефони та скористатися гарячими напоями у випадку довготривалих відключень електроенергії.

Тренування охоплюють комплексну підготовку інфраструктури міста до роботи в умовах енергетичної кризи. Відпрацьовуються алгоритми дій для збереження критично важливих функцій життєзабезпечення населення.

