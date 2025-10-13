Слідчі з’ясовують обставини ДТП на Тернопільщині минулих вихідних

Минулі вихідні на Тернопільщині виявилися насиченими дорожньо-транспортними пригодами. Серед основних причин аварій – несприятливі погодні умови.

В обласному центрі, на вулиці Об’їзній, зіткнулися легковик та вантажівка. Попередньо встановлено, що водій Renault не дотримався безпечної дистанції і врізався в автомобіль «МАЗ». Водій легковика отримав тілесні ушкодження, але госпіталізація не знадобилася. Обидва транспортні засоби поміщені на арештмайданчик.

У селі Ягільниця Чортківського району ДТП сталася через розгерметизацію колеса у автомобілі Ford. Внаслідок втрати керованості машина виїхала на обочину та зіткнулася з перешкодою. Пасажирка отримала травми та була госпіталізована.

У Кременеці аварія сталася на мокрому асфальті. Водійка BMW не впоралася з керуванням і врізалася в опору лінії електропередач. Після надання медичної допомоги її відпустили з лікарні. Слідчі продовжують перевірку обставин усіх ДТП.