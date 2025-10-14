У Тернополі включили опалення в школах, дитячих садочках та лікарнях

У Тернополі запустили опалення у найпріоритетніших об’єктах соціальної інфраструктури. Для тисяч учнів, вихованців дошкільних закладів, пацієнтів та медичного персоналу це означає комфортні умови перебування в теплі.

Минулого тижня теплопостачання подали в лікарні та дитячі садочки міста. Це рішення було прийнято за дорученням міського голови для створення належних умов найменшим тернополянам та пацієнтам медичних установ, які потребують особливого комфорту та стабільної температури в приміщеннях.

З 13 жовтня тепло надійшло до всіх навчальних закладів загальної середньої освіти. Загалом опалення увімкнули у понад 40 освітніх закладах Тернополя, що забезпечує належні умови для навчального процесу.

Підключення опалення відбувається поетапно з урахуванням пріоритетності різних категорій об’єктів. Першочергово тепло отримують заклади, що обслуговують найвразливіші групи населення міста.

Система теплопостачання соціальних об’єктів функціонує стабільно завдяки ретельній підготовці до опалювального сезону. Всі необхідні технічні роботи проведено заздалегідь для забезпечення безперебійної подачі тепла.

Рішення про запуск теплопостачання забезпечує перебування у теплі тих категорій, які цього найбільше потребують: дітей, школярів та хворих людей.