На Тернопільщині п’яний водій збив пішохода

До лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості госпіталізували 21-річну жительку Чорткова. Жінка травмувалася внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія сталася 13 жовтня близько 7 ранку на вулиці Незалежності. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ 2101 допустив наїзд на пішохода, яка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході.

Перевірка на місці показала, що 23-річний керманич перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.