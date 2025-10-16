На Тернопільщині затримали військових, причетних до викрадень, катувань і розбою

Військові на території Тернопільщини підозрюються у вчиненні тяжких злочинів — незаконному позбавленні волі людей, катуваннях, вимаганні грошей та привласненні майна. Наразі семеро фігурантів отримали повідомлення про підозру. Оперативники карного розшуку та слідчі Головного управління Національної поліції в Тернопільській області спільно з Тернопільським зональним відділом Військової служби правопорядку, за підтримки керівництва Міністерства оборони та під процесуальним керівництвом Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, викрили та припинили діяльність злочинної групи.

Зловмисники вивозили потерпілих за межі міста, застосовували фізичне насильство та вимагали гроші або цінні речі. Особливий цинізм полягав у тому, що серед жертв були важкопоранені військовослужбовці, які проходили реабілітацію після фронту.

Так, у 27-річного тернополянина нападники відібрали автомобіль KIA, який потім використовували у власних цілях. Машину згодом виявили на території Київської області.

Один із потерпілих — діючий військовий, якого нападники схопили прямо на вулиці, силоміць посадили до мікроавтобуса, побили та, погрожуючи зброєю, вимагали 50 тисяч гривень за його звільнення.

Іншого жителя Тернополя зловмисники, застосувавши сльозогінний газ, затягнули до авто, вивезли за місто, роздягнули, облили легкозаймистою речовиною та змусили бігти перед автомобілем. Потім чоловіка побили й утримували три дні в нелюдських умовах.

Ще один злочин стався на Івано-Франківщині — військові зупинили автомобіль місцевого мешканця, силоміць пересадили його до свого авто, а його транспортний засіб викрали. Потерпілих залякували та погрожували розправою у разі звернення до поліції.

Масштабну спецоперацію із затримання фігурантів провели тернопільські поліцейські, бійці роти поліції особливого призначення та спецпризначенці КОРД із чотирьох областей України. Під час обшуків у Тернопільській, Київській та Харківській областях вилучено телефони, зброю, транспортні засоби та інші речові докази.

У процесуальному порядку затримано шістьох осіб. Семеро підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 2 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановлюють інших причетних осіб. Триває досудове розслідування.