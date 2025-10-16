На Тернопільщині в ДТП постраждали діти, одного з водіїв затримала поліція

Трьох неповнолітніх із тілесними ушкодженнями доправили до медзакладу. Постраждалим надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Аварія сталася 15 жовтня близько 17:00 на Підволочиському шосе. Слідчо-оперативна група Тернопільського відділення поліції встановила, що водій BMW X6 не переконався у безпечності маневру та почав розворот, внаслідок чого зіткнувся з BMW 740 LD XDRIVE, у якому перебували четверо дітей. Троє з них отримали медичну допомогу.

Газоаналізатор "Драгер" показав 2,2 проміле алкоголю в крові 37-річного водія-порушника. Чоловіка затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за статтею 286-1 Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу. Слідство триває.