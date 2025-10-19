Тернопільські поліцейські затримали іноземця, підозрюваного у вбивстві знайомого

Подія трапилася у суботу, 18 жовтня, близько 4:30. До правоохоронців надійшло повідомлення про бійку на автозаправній станції у селі Великі Гаї.

На місці події слідчо-оперативна група виявила чоловіка з численними ножовими пораненнями. Медики намагалися врятувати потерпілого, проте безрезультатно — він помер.
 
Загиблим виявився 35-річний громадянин однієї з країн Латинської Америки. У ході проведених заходів поліцейські встановили, що смертельні поранення йому наніс 25-річний знайомий — також іноземець із Латинської Америки. За попередніми даними, між чоловіками виник побутовий конфлікт, під час якого один із них схопив ніж і вдарив опонента кілька разів.
 
Підозрюваного затримали у порядку статті 208 КПК України.
За фактом умисного вбивства розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ.
 
Наразі вирішується питання про оголошення затриманому підозри та обрання йому запобіжного заходу.
 

