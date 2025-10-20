На Тернопільщині затримали водія Mercedes, який напав на службовий автомобіль ТЦК

За процесуального керівництва прокурорів Тернопільської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань (ч.1 ст.114-1 Кримінального кодексу України).

За попередніми даними слідства, 17 жовтня близько 11:40 поблизу села Плебанівка Теребовлянської громади Тернопільського району двоє чоловіків, рухаючись автомобілем Mercedes-Benz, підрізали службовий транспорт Територіального центру комплектування та створили аварійну ситуацію.

Під час конфлікту з представниками ТЦК водій іномарки силоміць витягнув із службового авто військовозобов’язаного, якого саме доставляли до навчального центру військової частини, пересадив його до свого автомобіля та втік з місця події.

У результаті наїзду автомобіля нападників травмувався співробітник ТЦК, якого госпіталізували до лікарні.

Завдяки оперативним діям правоохоронців водія Mercedes-Benz затримано в порядку ст. 208 КПК України. Наразі встановлюється причетність до інциденту інших осіб, а військовозобов’язаний — розшукується.

Автомобіль нападників вилучено та доставлено на територію Управління СБУ в Тернопільській області.

Досудове розслідування проводить Слідче управління УСБУ в Тернопільській області за оперативного супроводу працівників ГУНП в області.