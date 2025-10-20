ДСНС Тернопільщини: 15 пожеж, 15 врятованих будівель і трагедія в квартирі

З13 по 19 жовтня підрозділи ДСНС на Тернопільщині ліквідували 15 пожеж, врятували від вогню 15 будівель, знешкодили 2 боєприпаси часів минулих воєн та 6 разів надавали допомогу населенню й іншим службам.

На жаль, тиждень був затьмарений трагедією. 15 жовтня о 08:05 у місті Бережани сталася пожежа в квартирі багатоквартирного будинку. Вогонь на площі 5 кв. м знищив диван та речі домашнього вжитку. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло 73-річного мешканця квартири без ознак життя.

Причини виникнення пожежі та обставини трагедії наразі встановлюються.