Два нещасні випадки з летальними наслідками сталися у Тернополі за минулі вихідні

У Тернополі за минулі вихідні зареєстрували два трагічні випадки, у результаті яких загинули двоє людей. За обома фактами слідчі Тернопільського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

18 жовтня близько 14:20 на спецлінію поліції надійшло повідомлення від мешканців будинку на вулиці Миру про запах чадного газу у під’їзді. На місце події виїхали працівники ДСНС та слідчо-оперативна група.

Рятувальники екстрено відкрили двері квартири, де у ванній кімнаті виявили бездиханне тіло жінки 1968 року народження. Судово-медичний експерт не виявив слідів насильницької смерті. Попередньою причиною трагедії фахівці називають отруєння чадним газом через несправність газової колонки.

Під час події до лікарні були госпіталізовані також двоє неповнолітніх із сусідньої квартири (2016 та 2024 років народження) з ознаками отруєння продуктами неповного згоряння. Після надання медичної допомоги дітей відпустили додому.



Ще один трагічний випадок стався 19 жовтня близько 12:20 на вулиці Малишка. Колишня дружина виявила у ванній тіло пенсіонера. Медики, які прибули на виклик, констатували смерть чоловіка. Попередньою причиною називають утоплення, остаточні висновки будуть після проведення судово-медичної експертизи.

Слідство триває.