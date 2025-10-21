На Тернопільщині рятувальники ліквідували дві масштабні пожежі за дві доби

Протягом 20–21 жовтня на Тернопільщині рятувальники ліквідували дві масштабні пожежі — у житловому секторі та на об’єкті сільськогосподарського призначення. Увечері 20 жовтня, близько 23:00, у селі Малі Бірки Гримайлівської громади спалахнув житловий будинок. На момент прибуття вогнеборців полум’я охопило близько 60 квадратних метрів площі. Внаслідок займання знищено побутову техніку — холодильник, газову плиту, водонагрівач — та інші речі домашнього вжитку, пошкоджено перекриття й стіни. Завдяки оперативним і злагодженим діям рятувальників вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні будівлі — житлову та дві господарські. До ліквідації пожежі залучалися підрозділи 10-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцевої пожежної команди смт Гримайлів.

Уже вночі 21 жовтня, о 01:43, черговий виклик надійшов із міста Збараж — там загорілася зерносушарка. Горіла соя, вогонь пошкодив металеві конструкції споруди. Рятувальникам вдалося запобігти знищенню двох об’єктів — зерносушарки та елеватора. До гасіння залучали сили одразу трьох державних пожежно-рятувальних частин — 3-ї, 4-ї та 26-ї, а також автодрабину й оперативно-координаційний центр.

У всіх випадках причини виникнення пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.