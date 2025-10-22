Тернопіль та Хмельницький - єдині міста в Україні, де провели тестовий запуск опалення

Поки вся країна чекає офіційного початку опалювального сезону з листопада, лише у двох містах вирішили підготувати системи до похолодання. Тернопіль та Хмельницький забезпечили мешканців теплом у дні найсильнішого жовтневого похолодання.

З 19 по 22 жовтня в Тернополі діяв пробний опалювальний період. Разом із Хмельницьким місто стало одним із двох в Україні, де вирішили провести повноцінний тестовий запуск централізованого теплопостачання.

Тепло прийшло в найхолодніші дні

Виконавчий комітет міської ради відреагував на різке зниження температури і запустив опалення саме тоді, коли воно найбільше знадобилося. Три дні, коли на вулиці було особливо холодно, тернополяни не мерзли в квартирах, а система працювала.

В інших містах України ситуація складалася інакше. Навіть там, де температура опускалася нижче, ніж у Тернополі, опалення не включали, чекаючи офіційних термінів. Люди гріли оселі електрообігрівачами або просто чекали потепління.

Перевірка під навантаженням

Тестовий запуск - це не просто увімкнути котельні. Це можливість перевірити всю систему в реальних умовах: виявити заповітрення труб у будинках, знайти слабкі місця в мережах, переконатися, що котельні витримають зимове навантаження.

Працівники КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» та аварійні служби працювали у посиленому режимі. Мешканці відчиняли двері для проведення необхідних робіт, розуміючи важливість перевірки системи.

За три дні вдалося виявити та усунути проблеми, які взимку могли б стати серйозними аваріями. Система пройшла випробування - тепер є впевненість, що з настанням справжніх холодів все запрацює без збоїв.

Призупинення через потепління

З 22 жовтня, коли температура підвищилася, опалення для житлового фонду тимчасово призупинили. Логіка проста: навіщо витрачати газ, коли на вулиці тепліше?

Але в школах, дитячих садочках та медичних установах опалення залишається. Діти продовжують вчитися в теплих класах, пацієнти лікарень у комфортних умовах.

Для населення теплопостачання відновлять, коли середньодобова температура опуститься нижче +8 градусів.

Рішення про тестовий запуск виявилося практичним: система перевірена, найхолодніші дні жовтня тернополяни пережили в теплі, проблемні місця виявлені та усунені. До справжньої зими місто підходить підготовленим.

Не всі міста наважилися на такий крок у складний для енергетики час. Тернопіль ризикнув, і це виправдалося. Система готова. Залишилося дочекатися похолодання.