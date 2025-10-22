У Зборові на території автомийки виявили мертвого чоловіка

На території однієї з автомийок у Зборові працівники виявили тіло чоловіка без ознак життя. Вони одразу викликали медиків, однак бригада екстреної допомоги лише констатувала смерть.

На місце події прибули слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Загиблим виявився місцевий житель 1962 року народження. Під час огляду тіла ознак насильницької смерті не виявлено.

За попередніми даними, чоловік міг померти природною смертю внаслідок переохолодження. Остаточну причину встановить судово-медична експертиза. За цим фактом розпочато розслідування відповідно до статті 115 Кримінального кодексу України.