Тернополянка потрапила під колеса авто на пішохідному переході

img 55f228da00f6ed06fb1349a09281c6e5 1

З численними травмами до лікарні була госпіталізована 40-річна жінка. Інцидент стався 22 жовтня близько 23:25, коли тернополянка потрапила під колеса автомобіля.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Під час перевірки з’ясувалося, що водійка з Бережан, керуючи автомобілем Peugeot E2008, на вулиці Богдана Хмельницького не змогла вчасно загальмувати та допустила наїзд на жінку, яка перебувала на нерегульованому пішохідному переході.
 
Потерпілій надали медичну допомогу, після чого відпустили додому. У водійки взяли зразки крові для перевірки на алкоголь.
 
Слідство триває за статтею 286 Кримінального кодексу України.

