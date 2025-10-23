Тернополянка потрапила під колеса авто на пішохідному переході

З численними травмами до лікарні була госпіталізована 40-річна жінка. Інцидент стався 22 жовтня близько 23:25, коли тернополянка потрапила під колеса автомобіля.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції. Під час перевірки з’ясувалося, що водійка з Бережан, керуючи автомобілем Peugeot E2008, на вулиці Богдана Хмельницького не змогла вчасно загальмувати та допустила наїзд на жінку, яка перебувала на нерегульованому пішохідному переході.

Потерпілій надали медичну допомогу, після чого відпустили додому. У водійки взяли зразки крові для перевірки на алкоголь.

Слідство триває за статтею 286 Кримінального кодексу України.