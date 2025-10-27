У садочку в Тернополі п’ятирічна дівчинка отримала перелом руки

Поліцейські з’ясовують обставини травмування п’ятирічної дівчинки в дитячому садочку.

На лінію 102 надійшло повідомлення від тернополянина про те, що його донька отримала травму на майданчику дитячого садка. Дитину госпіталізували, медики діагностували перелом передпліччя.

За попередніми даними, під час прогулянки на дитячому майданчику дівчинка разом з іншими дітьми гралася на вулиці. Вихователька, ймовірно, не помітила, як дитина піднялася на високу драбину та впала.

У межах кримінального провадження за частиною 2 статті 137 Кримінального кодексу України поліція перевіряє, чи не сталося неналежного виконання вихователькою своїх службових обов’язків.