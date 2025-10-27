Порушення ПДР – головна причина аварій на дорогах Тернополя та області

Протягом 24–26 жовтня на Тернопільщині сталося кілька ДТП із постраждалими, внаслідок яких п’ятеро людей отримали травми.

24 жовтня о 01:36 на спецлінію Теребовлянського відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП у селі Кровинка. Водій Hyundai Tucson не впорався з керуванням, врізався у бетонний відбійник, а потім – в електроопору. 41-річного чоловіка госпіталізували до терапевтичного відділення. Поліція вирішує питання про відкриття адміністративного провадження за ст. 124 КУпАП.
Ще одна автопригода з травмованими трапилася на трасі «Тернопіль-Броди» у селі Ігровиця. За попередніми даними, водій Opel Astra виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit. Обох кермувальників госпіталізували.
У селі Великі Бережці близько 19:00 травми отримав мотоцикліст 2009 року народження, який на мотоциклі TEKKEN 250 допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Transporter.
26 жовтня о 21:40 на проспекті Степана Бандери у Тернополі Ford Focus під час повороту зіткнувся із Subaru Legacy Outback. Внаслідок аварії травми отримала пасажирка Ford Focus. У всіх учасників ДТП взяли кров для перевірки на стан алкогольного сп’яніння.
 

