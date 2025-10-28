На Тернопільщині суд розглядатиме справу водія, з вини якого у ДТП загинув 75-річний пішохід

Смертельна аварія сталася 28 серпня 2025 року близько 22:05 у селі Заруддя Тернопільського району.
За попередніми даними, водій автомобіля Renault Duster, рухаючись трасою «Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече» у напрямку з Тернополя до Кременця, перевищив швидкість і не встиг вчасно загальмувати.
У результаті автомобіль збив пішохода, який переходив дорогу поза межами пішохідного переходу.
Від отриманих травм 75-річний чоловік загинув на місці події. Експертиза засвідчила, що водій мав технічну можливість уникнути наїзду, якби дотримався дозволеного швидкісного режиму.
Поліцейські Тернопільщини завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України — порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть людини.