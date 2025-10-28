На Тернопільщині суд розглядатиме справу водія, з вини якого у ДТП загинув 75-річний пішохід

Суспільство Житель Тернопільщини втратив 400 тисяч гривень через шахрайство з продажем сої Замість прибутку від продажу врожаю — збитки на 400 тисяч гривень До Чортківського районного відділу... Більше ...

Культура У Тернополі стартує традиційний конкурс «Різдвяне диво» У Тернопільській громаді з 1 листопада стартує традиційний щорічний конкурс «Різдвяне диво», який... Більше ...

Суспільство Псевдопрацівники банку ошукали жительку Кременеччини на 34 тисячі гривень Під приводом перевірки купюр шахраї видурили в жительки Кременеччини 34 тисячі гривень. 25 жовтня до... Більше ...