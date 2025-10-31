У Тернополі викрили двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням

Під час патрулювання території поблизу «Водної арени» 30 жовтня близько 19:30 військовослужбовці Національної гвардії виявили на веслувальному каналі Тернопільського ставу двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням.

Порушниками виявилися місцеві жителі 1992 та 1987 років народження. На місце події гвардійці викликали співробітників поліції та представників екологічної інспекції для документування правопорушення.

За інформацією правоохоронців, чоловіки полювали за допомогою гарпунної рушниці. У них вилучили десять рибин (судак, щука, окунь), спорядження для дайвінгу та рушницю-гарпун.

Фахівці екологічної інспекції встановлюють суму збитків, завданих довкіллю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом).