У Тернополі викрили двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням

IMG 20251031 121422 159

Під час патрулювання території поблизу «Водної арени» 30 жовтня близько 19:30 військовослужбовці Національної гвардії виявили на веслувальному каналі Тернопільського ставу двох чоловіків, які займалися незаконним підводним полюванням.

Порушниками виявилися місцеві жителі 1992 та 1987 років народження. На місце події гвардійці викликали співробітників поліції та представників екологічної інспекції для документування правопорушення.

IMG 20251031 121420 970

За інформацією правоохоронців, чоловіки полювали за допомогою гарпунної рушниці. У них вилучили десять рибин (судак, щука, окунь), спорядження для дайвінгу та рушницю-гарпун.

Фахівці екологічної інспекції встановлюють суму збитків, завданих довкіллю. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 249 Кримінального кодексу України (незаконне зайняття рибним промислом).

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню