На Тернопільщині викрили родину, яка вирощувала та продавала канабіс у двох громадах

Сім’я з Бірковецької територіальної громади організувала незаконний «бізнес» із вирощування та реалізації канабісу. До протиправної діяльності подружжя залучило свого сина та його товаришів.

Незаконну діяльність викрили слідчі та оперативники Збаразького відділення поліції спільно зі співробітниками управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області.

За даними досудового розслідування, подружжя на території власного домогосподарства вирощувало, сушило та збувало наркотичну речовину. Реалізація відбувалася на території двох громад — переважно з рук у руки, а перевіреним покупцям канабіс надсилали поштою.

Під час обшуків, проведених за участю кінологів і бійців роти поліції особливого призначення, правоохоронці виявили та вилучили близько трьох кілограмів канабісу, 16 кущів конопель, 177 патронів різного калібру, гладкоствольну рушницю без дозвільних документів та гранату РГД-5 із запалом. Усі небезпечні предмети направлено на експертизу.

Чоловіка та жінку затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Місцеперебування інших учасників злочинної діяльності встановлюють слідчі.

Подружжю вже оголошено підозру за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення чи збут наркотичних засобів. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Теребовлянська окружна прокуратура. Триває досудове розслідування.