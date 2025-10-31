За 13 тисяч доларів — за кордон: на Тернопільщині затримали організаторів незаконного перетину кордону

Слідчі Тернопільської поліції оголосили підозри двом учасникам злочинної групи, які причетні до організації незаконного перетину державного кордону. Як встановили правоохоронці, за можливість виїхати з України військовозобов’язані мали сплатити фігурантам по 13 000 доларів США.

Співробітники міграційної поліції та слідчі Тернопільського районного управління поліції спільно з оперативниками СБУ викрили діяльність міжрегіонального угруповання, яке займалося нелегальним переправленням за кордон чоловіків призовного віку.

За даними слідства, учасники групи підшукували охочих уникнути мобілізації, організовували їх доставку до прикордонних районів Закарпаття, де поселяли у готелях. Там «клієнти» чекали подальших інструкцій та зустрічі з провідниками, які мали провести їх через кордон поза пунктами пропуску.

Двох зловмисників затримали під час отримання частини оплати від чергового «втікача». Під час обшуків поліцейські вилучили майже 10 тисяч доларів готівкою, банківські картки, мобільні телефони та автомобіль, який використовувався для перевезення клієнтів.

Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська окружна прокуратура. Правоохоронці також встановлюють інших осіб, причетних до діяльності цього злочинного угруповання.