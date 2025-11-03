У Тернополі проводять унікальні навчання ОСББ та ЖЕКів на випадок відсутності світла та газу

Поки одні міста закликають до евакуації, Тернопіль готує систему до роботи в екстремальних умовах. Комунальники, рятувальники, поліція та управителі будинків відпрацьовують дії на випадок тривалого блекауту взимку.

У Тернополі провели масштабні навчання для підготовки міста до можливих тривалих відключень енергопостачання взимку. Це комплексна підготовка, яка охоплює всі служби - від енергетиків до управителів ОСББ.

Не паніка, а готовність

Замість порад виїжджати з міста, тернопільська влада обрала інший шлях - підготувати систему так, щоб люди могли залишатися вдома навіть у найскладніших умовах. Для цього вивели в умовні поля весь комунальний десант: енергетиків, працівників ЖКГ, представників ОСББ, поліцію та ДСНС.

Мета навчань - відпрацювати злагоджену роботу різних служб на всіх рівнях для швидкої ліквідації наслідків будь-якого удару по критичній інфраструктурі.

Що відпрацьовували на практиці

Навчання охопили всі ключові аспекти роботи міста в екстремальних умовах. Працівники поліції тренувалися, як швидко інформувати мешканців через гучномовці та обхід квартир. Особлива увага - до одиноких людей та тих, хто не може самостійно пересуватися. Відпрацьовували алгоритми евакуації літніх людей, осіб з інвалідністю та тих, хто потребує допомоги. Кожен має знати, хто за кого відповідає і як діяти швидко.

Рятувальники ДСНС відпрацьовували ліквідацію аварійних ситуацій та використання спеціальних теплових пушок для обігріву внутрішніх мереж у разі їх замерзання. Це критично важливо при тривалих відключеннях у мороз, коли труби можуть замерзнути за лічені години.

Найважливіший елемент - навчання тих, хто безпосередньо відповідає за будинки. Управителі та представники ОСББ відпрацьовували, як правильно спустити воду з мереж, щоб уникнути замерзання труб, як безпечно перекрити газ, як підключити насоси від генераторів для забезпечення водопостачання, і які дії робити першими при відключенні.

Підготовка на рівні кожного будинку

Експерт Іван Григорук підкреслює важливість підготовки саме на рівні будинків: “Якщо ми вже опускаємося на рівень нижчий до будинків, це на рівні ОСББ, рівень споживача, подачі води чи опалення - потрібно задіяти, заживити насоси від генераторів”.

Він рекомендує кожній сервісній компанії, яка обслуговує будинки ОСББ, провести такі самі навчання на рівні свого будинку. Особливо це актуально з наближенням холодів, коли температура опускається до мінус 5 і нижче.

Пункти незламності готові

Окрема увага - до пунктів незламності. У Тернополі облаштували місця, де люди можуть перебувати тривалий час у разі відключень. На кожному районі визначені такі приміщення з підготовленими місцями для великої кількості людей.

Це не просто приміщення з обігрівачами - це повноцінні пункти з можливістю зарядити гаджети, зігрітися, отримати гарячий чай та актуальну інформацію. Місця, де люди не залишаться на самоті з проблемою.

Системний підхід замість хаосу

“Такий підхід варто брати на озброєння усім місцевим керівникам”, - впевнений експерт Іван Григорук. І це справді так. Замість закликів до евакуації Тернопіль демонструє, як треба готуватися до викликів: провести навчання всіх служб, відпрацювати взаємодію між різними рівнями, підготувати управителів будинків до самостійних дій, створити мережу пунктів незламності, забезпечити оповіщення та евакуацію вразливих категорій.

Готовність замість паніки

Поки в країні точаться дискусії про те, що робити з великими містами взимку, Тернопіль показує практичне рішення. Не тікати з міста, а підготувати його до роботи в будь-яких умовах. Злагоджена робота комунальників, енергетиків, рятувальників, поліції та управителів будинків - ось що дає впевненість у завтрашньому дні. Навіть якщо станеться найгірше - відключення тепла, газу та електроенергії взимку - місто знає, як діяти. Кожна служба розуміє свою роль. Кожен управитель знає алгоритм дій. Кожен мешканець знає, де знайти допомогу.

Додаткові матеріали у відео: https://youtu.be/fkjlSRTJHdE?si=fWibN2HWBLRFT6we