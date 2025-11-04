Трагедія на підприємстві в Чортківському районі: загинули двоє працівників

Поліцейські розслідують обставини загибелі двох працівників на підприємстві в Чортківському районі.

Причину смерті чоловіків встановить судово-медична експертиза. Попередньо є припущення, що трагедія могла статися через отруєння невідомими випарами.

На лінію «102» надійшло повідомлення від працівника аграрного підприємства про те, що рятувальники підняли з приміщення, де розташовані заглиблені елементи зерносушильної машини, тіла двох чоловіків 1984 та 1996 років народження.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група поліції з міста Заліщики. Встановлено, що обидва загиблі були офіційно працевлаштовані та працювали на підприємстві тривалий час.

За попередніми даними, 29-річний житель села Ворвулинці спустився в технічне приміщення для змащування механізму зерносушильної машини. Коли він довго не повертався, колеги забили тривогу й побачили його непритомним на дні. 41-річний житель села Свидова кинувся на допомогу, але, спустившись униз, також знепритомнів і впав.

Рятувальники підняли обох працівників уже без ознак життя. Тіла направлено на експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Адміністрація підприємства співпрацює зі слідством. За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки, що спричинило загибель людей.