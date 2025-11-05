На Борщівщині нетверезий водій спровокував лобове зіткнення: постраждалий у лікарні, винуватця затримано

У важкому стані до лікарні доправили 35-річного жителя Борщева, який постраждав унаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Аварія сталася 3 листопада близько 17:00 на трасі Тернопіль–Скалат–Борщів–Жванець. За попередніми даними, водій автомобіля BMW виїхав на зустрічну смугу та допустив лобове зіткнення з Skoda. У результаті удару кермувальник Skoda отримав тяжкі травми.

Під час перевірки з’ясувалося, що водій BMW перебував у стані алкогольного сп’яніння — газоаналізатор «Драгер» показав 1,43 проміле алкоголю в крові.

Нетверезого порушника затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 286-1 Кримінального кодексу України — «Керування транспортними засобами у стані сп’яніння, що спричинило ДТП із потерпілими».