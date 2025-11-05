У Тернополі вантажівка на пішохідному переході насмерть збила чоловіка

img 6fb23fc7ef3eb2092d08cb13c20c1afa

На нерегульованому пішохідному переході у Тернополі водій вантажівки MAN смертельно травмував 70-річного місцевого жителя.

Попри зусилля медиків, врятувати чоловіка не вдалося — він помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Трагедія сталася 4 листопада близько 17:00 на вулиці Степана Будного. За попередніми даними, водій сідлового тягача MAN із напівпричепом, рухаючись дорогою Тернопіль — Львів — Рава-Руська в напрямку села Озерна, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив наїзд на пішохода.

За кермом вантажівки перебував 60-річний житель Вінницької області. Його затримали відповідно до статті 208 КПК України. У чоловіка відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясовують слідчі поліції.

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню