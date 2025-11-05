У Тернополі вантажівка на пішохідному переході насмерть збила чоловіка

На нерегульованому пішохідному переході у Тернополі водій вантажівки MAN смертельно травмував 70-річного місцевого жителя.

Попри зусилля медиків, врятувати чоловіка не вдалося — він помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Трагедія сталася 4 листопада близько 17:00 на вулиці Степана Будного. За попередніми даними, водій сідлового тягача MAN із напівпричепом, рухаючись дорогою Тернопіль — Львів — Рава-Руська в напрямку села Озерна, виїхав на смугу зустрічного руху та здійснив наїзд на пішохода.

За кермом вантажівки перебував 60-річний житель Вінницької області. Його затримали відповідно до статті 208 КПК України. У чоловіка відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії з’ясовують слідчі поліції.