У Тернополі затримали чоловіка, який вимагав $4000 за “допомогу” в ухиленні від мобілізації

У Тернополі правоохоронці викрили схему вимагання хабарів, пов’язану з ухиленням від мобілізації.

За даними поліції, місцевий житель вимагав від військовозобов’язаного 4000 доларів США за “сприяння” у вирішенні питань із Тернопільським обласним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

За цю суму чоловік обіцяв вплинути на посадовців ТЦК та нібито “зняти” клієнта з розшуку, що дозволило б тому уникнути призову на військову службу під час мобілізації.

Слідчі Головного управління Нацполіції в Тернопільській області спільно з працівниками Управління стратегічних розслідувань та Департаменту військової контррозвідки СБУ задокументували факт отримання неправомірної вигоди.

3 листопада зловмисника затримали під час отримання частини коштів. Йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України — зловживання впливом.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

Наразі триває досудове розслідування. Поліція перевіряє можливу причетність інших осіб до злочину. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.