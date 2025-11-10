На Тернопільщині за вихідні сталося кілька ДТП із травмованими

Упродовж 7–9 листопада на території Тернополя та області поліцейські зафіксували кілька дорожньо-транспортних пригод, у яких постраждали люди.

Серед основних причин — неуважність водіїв та порушення правил дорожнього руху. Обставини кожного випадку з’ясовують слідчі.

7 листопада о 19:55 на лінію “102” надійшло повідомлення про аварію на вулиці Старий Поділ у Тернополі. Водій автомобіля Volkswagen Passat, рухаючись проїзною частиною, допустив наїзд на 19-річного пішохода, який переходив дорогу на нерегульованому пішохідному переході. Юнак отримав тілесні ушкодження.

Наступного дня, 8 листопада, близько 15:58 на Театральному майдані невстановлений водій електросамоката збив семирічну дівчинку та зник із місця події, поїхавши у напрямку вулиці Руської. Дитині надали медичну допомогу без госпіталізації. Правоохоронці встановлюють особу кермувальника.

Ще одна автопригода з травмованими сталася того ж вечора — о 19:30 у Тернополі. Водій автомобіля Citroen C4, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив мопед Crosser Max і допустив зіткнення. У результаті травми отримав кермувальник мопеда.

9 листопада о 13:13 у Ланівцях водій вантажівки DAF не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги, виїхав за межі траси та врізався в приміщення магазину на вулиці Залізничній. Усередині перебувала 16-річна місцева жителька, яку після надання медичної допомоги не госпіталізували.

У всіх водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини та обставини ДТП встановлює слідство.