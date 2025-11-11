На Тернопільщині у ДТП загинув 22-річний водій, ще двоє у лікарні

Одна людина загинула, ще двоє потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Тернопільщині. Аварія сталася 10 листопада близько 17:30 на автодорозі Івано-Франківськ–Бучач–Тернопіль.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Бучацького відділення поліції та слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в області.

За попередніми даними, зіткнулися Fiat Fiorino, що рухався у напрямку Тернополя, та Ford Transit. У мікроавтобусі перебувало п’ятеро осіб, в іншому авто — лише водій. В результаті удару до лікарні доставили трьох постраждалих: обох водіїв та одного пасажира з Ford. На жаль, врятувати життя останнього не вдалося — загиблому було 22 роки, він був жителем Івано-Франківської області. У важкому стані перебуває також водій мікроавтобуса.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідство триває за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.