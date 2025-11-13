У Тернополі рятують життя та відновлюють після інсульту завдяки сучасним методам лікування (відео)

Інсульт — не вирок. Історія однієї тернополянки доводить, що своєчасна реакція здатна змінити все.

У КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» працює кваліфікована команда лікарів, оснащена сучасним ангіографом. Завдяки цьому лікарі можуть провести медикаментозне розчинення тромбу або механічне видалення тромбу. Саме ці втручання допомогли пацієнтці відновити рух та мовлення й повернутися до активного життя.



Як розповіли у лікарні, коли жінка раптово втратила рухи та мову, її донька негайно викликала швидку. Це дозволило потрапити в терапевтичне «вікно», вчасно надати допомогу та відновити рухові функції й мовлення.

«Це все було дуже-дуже швидко. Це просто неймовірна робота наших лікарів. І, бачите, все добре. Мама прекрасно. Все добре: рухи відновилися, мова відновилася. Дякуючи Богу і лікарям», — сказала донька пацієнтки Людмила Бірнбаум.

«Ми маємо зараз наявності сучасну апаратуру, яка дозволяє нам згідно стандартів надання допомоги виконувати такі втручання екстренно, невідкладно і надавати допомогу 24 на сім», — сказав лікар-нейрохірург Юрій Богун.

«Закликаю швидко реагувати на симптоматику, яку ви помічаєте у своїх родичів або у себе. Звертайтеся вчасно за медичною допомогою: викликайте швидку, проводьте правильно профілактику і будьте здорові», — додала завідувачка відділенням, лікарка-невролог першої категорії Вікторія Кумпаненко.

Завдяки швидкому реагуванню родичів лікарі мали змогу провести один із найновітніших методів лікування гострого інсульту — тромбекстракцію. Інсульт — не вирок. Історія успішного відновлення пацієнтки доводить, що своєчасна реакція здатна змінити все.

Пам’ятайте: при перших ознаках інсульту одразу телефонуйте 103. У випадку інсульту важлива кожна хвилина — діяти потрібно негайно.

