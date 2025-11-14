Дві ДТП на Тернопільщині: травмовані троє людей, серед них дитина

У Тернополі та області 13 листопада сталися дві дорожньо-транспортні пригоди, у яких постраждали троє людей, зокрема неповнолітній. Один із водіїв був за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Перша аварія трапилася близько 9:00 на вулиці Текстильній у Тернополі. За попередніми даними, 39-річний водій Volkswagen T4 виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Toyota Rav4. Пасажирку позашляховика госпіталізували до лікарні. Водій буса отримав травми та перебував у стані алкогольного сп’яніння — у його крові виявили 1,65 проміле алкоголю. За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 КК України.

Друга ДТП сталася о 13:00 на території Лозівської школи. Велосипедист із села Курники збив восьмирічного хлопчика, який раптово вибіг за м’ячем. Дитину з численними тілесними ушкодженнями госпіталізували до лікарні.

Обставини обох аварій нині з’ясовує поліція.