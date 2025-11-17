У Збаразькій громаді підтвердили африканську чуму свиней: поліція посилила карантин

FB IMG 1763370107132

У Збаразькій громаді виявлено загибель диких свиней, а фахівці обласного управління Держпродспоживслужби підтвердили випадок африканської чуми свиней.

На місце події виїхали спеціалісти Держпродспоживслужби та співробітники Збаразького відділення поліції. Було виявлено сім туш, які спалили та захоронили відповідно до ветеринарно-санітарних вимог, щоб запобігти поширенню збудника.
 FB IMG 1763370104655
 
Надзвичайна протиепізоотична комісія оголосила пункт виявлення мертвих тварин неблагополучним, визначила зони захисту та спостереження та затвердила план реагування: посилення моніторингу, інформування населення, контроль за переміщенням тварин та дезінфекційні роботи.
 
Поліція забезпечує виконання карантинних заходів, контролює переміщення м’яса та тварин і запобігає порушенням, які можуть сприяти поширенню хвороби.
 

