Чотири ДТП за день: у Тернополі травмувалися пішоходи та мотоциклістка

У понеділок, 17 листопада, в Тернополі сталося чотири дорожньо-транспортні пригоди. Слідчі поліції встановлюють обставини аварій та причини травмувань.

Перший виклик надійшов о 7:10: на вул. Микулинецькій водій Mercedes-Benz Metris збив пішохідку, яка переходила дорогу на регульованому переході. Жінку, жительку села Буцнів 1992 р.н., госпіталізували до травматології.

О 7:50 стало відомо про ще одну аварію на вул. Тарнавського — водій Volkswagen Passat збив 13-річну дівчинку на пішохідному переході. Потерпілу з забоями доставили до лікарні.

Близько опівдня швидка госпіталізувала 17-річну жительку району, яка, керуючи мотоциклом Lifan 150 на вул. Протасевича, не впоралася з керуванням та перекинулась. У дівчини перелом ноги та інші травми.

Ще одну автопригоду зареєстрували о 16:30 на вул. Клима Савури. Водій Mercedes-Benz E320 CDI, виїжджаючи з прибудинкової території, виїхав за межі дороги та врізався в дерево. Чоловікові надали допомогу на місці.

У всіх водіїв відібрано зразки крові для перевірки на алкоголь. Тривають слідчі дії.