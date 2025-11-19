18 працівників тернопільського Локомотивного депо судитимуть за масштабне викрадення дизпалива

Перед судом постануть 18 працівників Локомотивного депо Тернополя, яких обвинувачують у систематичному викраденні дизельного пального. До складу групи входили машиністи, їхні помічники, складач поїздів, майстер цеху та колишній начальник депо, який прикривав злочинну діяльність. Усім їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, працівники «Укрзалізниці» зливали пальне з локомотивів у визначених наперед місцях. Знаючи розклад руху поїздів, вони чекали на зупинку потрібного тепловоза, втручалися в його паливну систему, відкачували дизпаливо в каністри та скидали їх під час руху на узгоджених ділянках. Далі пальне звозили до сховищ, переливали в бочки, продавали місцевим жителям та ділили прибуток.

Оперативники та слідчі Нацполіції затримали п’ятьох учасників злочинної групи на місці злочину й вилучили 2600 літрів викраденого палива. Загалом 18 фігурантам оголошено підозри.

Обвинувальний акт уже передано до суду за ч. 5 ст. 191 ККУ — привласнення чи розтрата майна у складі організованої злочинної групи. Розкрадання пального викрили у співпраці з Департаментом корпоративної безпеки «Укрзалізниці» та під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.