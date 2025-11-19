На Тернопільщині запровадили 10 черг аварійних вимкнень

У зв’язку з масштабними ракетними ударами по енергетичній інфраструктурі України та з метою стабілізації роботи об’єднаної енергосистеми, НЕК «Укренерго» з 19 листопада о 08:00 запровадило в Тернопільській області дію графіків аварійних відключень (ГАВ).

У регіоні працюватиме 10 черг відключень. Обмеження діятимуть до окремого розпорядження.

У компанії наголошують, що графіки аварійних вимкнень застосовуються лише у випадках значного дефіциту електроенергії та дають змогу збалансувати роботу енергосистеми після пошкоджень, спричинених атаками ворога.

Детальніше про те, що таке ГАВ та як вони формуються, можна прочитати за посиланням, оприлюдненим енергетиками.

💡 Актуальну інформацію про відключення жителі області можуть відстежувати на сайті у розділі «Планові/поточні вимкнення».