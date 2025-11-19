У Тернополі зафіксовано перевищення концентрації хлору в повітрі

IMG 20251119 095240 879

За попередньою оперативною інформацією, у повітрі Тернополя виявлено перевищення вмісту хлору в 6 разів.

Місцеві жителі отримують рекомендації максимально обмежити перебування на вулиці та за можливості залишатися вдома. Також радять зачинити вікна та витяжки, щоб уникнути потрапляння шкідливих речовин у приміщення.

Медики наголошують на необхідності дбати про власну безпеку та безпеку рідних: у разі появи симптомів подразнення дихальних шляхів, кашлю чи дискомфорту у грудях слід звернутися за медичною допомогою.

Місцева влада та рятувальні служби продовжують моніторинг ситуації та інформуватимуть населення про подальший розвиток подій.

