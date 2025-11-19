Росія знову б’є по мирних містах: Тернопіль під найбільшим ударом

Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що сьогодні росія завдала масованого удару по мирних містах України, влучаючи у житлові будинки, освітні заклади та критичну інфраструктуру.

Найбільше постраждали Тернопільщина, Львівщина та Івано-Франківщина.

У Тернополі пошкоджено дві 9-поверхівки: в одній – пожежа, в іншій – руйнування з 3-го по 9-й поверх. Станом на 10:00 загинули 10 людей, поранено 37, серед яких 12 дітей. Рятувальники продовжують евакуацію та пошуки людей під завалами.

На місцях працюють близько 500 рятувальників, понад 100 одиниць техніки, авіація, кінологи та психологи. Розгорнуті Пункти Незламності, мобільні кухні та намети для допомоги потерпілим. Поліція фіксує воєнні злочини рф і обмежує доступ до небезпечних об’єктів задля безпеки людей.

На Івано-Франківщині постраждали троє людей, у Львові триває гасіння масштабних пожеж на цивільних складах. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко підкреслив: «Усе, що робить росія, – це терор і смерть. Усе, що робимо ми, – рятує життя».

ДСНС продовжує аварійно-рятувальні роботи. Надважливо знайти кожну людину та врятувати кожне життя.