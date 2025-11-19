Ворог атакував Тернопіль: загинули 16 людей, тривають рятувальні роботи

Унаслідок атак на Тернопіль зафіксовано серйозні руйнування та численні жертви. Ворог влучив у промисловий об’єкт, а також у два житлові будинки на 104 та 55 квартир, які зазнали значних пошкоджень.

Станом на 12:00 за даними поліції, загинули 16 людей, до лікарень доставлено 64 постраждалих, серед яких 14 дітей. Рятувальні роботи тривають.

Пошкоджено також дитячий садок і дві школи поруч. Людей із пошкоджених будівель тимчасово евакуюють, надають обігрів та місця для короткострокового перебування. Складають списки тих, кому знадобиться тимчасове житло.

Комунальні служби працюють у посиленому режимі. Через удари противника тимчасово припинено роботу котельні на вулиці Київській. Фахівці очікують доступу до аварійних ділянок — щойно його нададуть, бригади розпочнуть ремонт теплових камер та відновлення подачі тепла.

На масиві «Сонячний» ускладнено рух громадського транспорту.

Екологи провели офіційні заміри повітря та зафіксували перевищення допустимого рівня шкідливих речовин. Мешканцям рекомендують тримати вікна зачиненими. Школи та садочки працюють, крім пошкоджених будівель, проте батькам радять за можливості залишати дітей вдома. Показники повітря продовжують контролювати, зважаючи на зміну напрямку вітру.

Рятувальники продовжують роботу. Для постраждалих і всіх, хто потребує допомоги, працюють два штаби на базі шкіл №22 та №27, а також пункти ДСНС та інших оперативних служб.

Роботи тривають.