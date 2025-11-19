У Тернополі оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки

dni galobi 19 11 25

З 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.

Ворог завдав удару по промисловому об’єкту та двох житлових будинках у масиві «Сонячний». Унаслідок обстрілу місто зазнало значних руйнувань, є жертви серед мирних мешканців.

У зв’язку з трагедією, за рішенням міської ради, на території Тернопільської міської громади скасовано всі розважальні заходи, а на державних установах приспущені прапори.

Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав унаслідок атаки.

