З 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки.
Ворог завдав удару по промисловому об’єкту та двох житлових будинках у масиві «Сонячний». Унаслідок обстрілу місто зазнало значних руйнувань, є жертви серед мирних мешканців.
У зв’язку з трагедією, за рішенням міської ради, на території Тернопільської міської громади скасовано всі розважальні заходи, а на державних установах приспущені прапори.
Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих та всім, хто постраждав унаслідок атаки.