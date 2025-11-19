Суспільство У Тернополі оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки З 19 по 21 листопада у Тернополі оголошено Дні жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки. Більше ...

Суспільство Тимчасове відключення тепла в частині Тернополя через пошкодження мережі Через масовані ворожі обстріли в Тернополі пошкоджено частину теплової мережі, яка обслуговує котельню на... Більше ...

Суспільство У Тернополі зафіксовано перевищення концентрації хлору в повітрі За попередньою оперативною інформацією, у повітрі Тернополя виявлено перевищення вмісту хлору в 6... Більше ...