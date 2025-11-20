Удар по Тернополю: кількість жертв зросла до 26, екстрені служби на місцях

До 26 зросла кількість загиблих у Тернополі: поліцейські та екстрені служби продовжують цілодобову роботу на місцях влучань.

Станом на 20:30 відомо про загибель 26 людей, серед них — троє дітей. Травмованих — 93 особи, у тому числі 18 дітей.

На місці трагедії Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко визначив пріоритетні завдання для поліцейських та інших екстрених служб, які ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Аварійно-рятувальні роботи тривають безперервно на всіх об’єктах, що зазнали руйнувань унаслідок ранкового удару. Робота не припинятиметься і вночі: підрозділи продовжуватимуть розбирати завали та надавати допомогу постраждалим. Поліцейські забезпечують охорону громадського порядку та контролюють недопущення випадків мародерства.

Правоохоронці закликають жителів Тернополя довіряти лише офіційним джерелам. За достовірною інформацією звертайтеся на спецлінію 102 або до поліцейських, які працюють на місцях подій.