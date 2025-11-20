Якщо хочеш допомогти постраждали тернополянам від рашиської атаки: міська рада відкрила благодійні рахунки

19 листопада 2025 року — найчорніший день у новітній історії Тернополя. Комбінована ракетна атака завдала найбільших руйнувань за час повномасштабної агресії та значних людських втрат.

Станом на вечір 19 листопада кількість жертв зросла до 26 осіб, серед них троє дітей. 93 особи отримали поранення, у тому числі 18 дітей.

Міська рада мобілізується і обʼєднує допомогу

Тернопільська міська рада одразу активізувала всі служби для допомоги постраждалим. Тернополяни теж не стоять осторонь, багато підприємців, громадських організацій, мешканців громади хочуть допомогти постраждалим. У звʼязку з цим, для формування єдиного каналу допомоги, міська рада відкрила спеціальний благодійний рахунок — це спосіб, при якому гроші йдуть від тих, хто хоче допомагати, прямо до реальних потреб постраждалих, без посередництва.

Як долучитися до допомоги

Благодійний рахунок працює для всіх: від великого бізнесу до приватних осіб. Один переказ — і гроші одразу йдуть на конкретну потребу постраждалих: житло, медичне обслуговування, психологічну підтримку, відновлення закладів освіти, культури та спорту.

Реквізити для благодійного внеску:

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг) м. Тернопіль, вул. Лисенка, 8 ЄДРПОУ: 39483390 Розрахунковий рахунок: UA718201720314251005301089169 Банк: Державна казначейська служба України, м. Київ Призначення платежу: благодійна допомога постраждалим від російських обстрілів 19.11.2025р.

Прозорість та звітування

Тернопільська міська рада гарантує повне звітування про використання всіх зібраних коштів за їхнім цільовим призначенням. Кожна гривня, яку надішлють небайдужі люди, піде на конкретну допомогу.

У цей найчорніший час Тернопіль потребує підтримки. Бізнес, громадські організації, приватні особи — всі, хто розуміє масштаб трагедії, можуть долучитися до допомоги постраждалим. Рахунок працює. Допомога прямує до тих, хто потребує її найбільше. Тернопіль сильний разом.