У Тернополі тривають пошуково-рятувальні роботи після ворожих ударів

У Тернополі рятувальники та поліцейські продовжують ліквідовувати наслідки чергової ворожої атаки. Роботи на місцях ударів тривають у посиленому режимі.

Пошуково-рятувальні підрозділи працювали всю ніч, не припиняючи пошуку людей, які досі вважаються зниклими.

Станом на 10:00 20 листопада інформація щодо кількості жертв залишається незмінною: загинули 26 людей, серед них троє дітей. Ще 93 особи отримали поранення.

На спецлінію 102 надійшло вже 288 звернень від тернополян — про зникнення близьких, пошкодження майна та інші наслідки ракетної атаки.

Поліція інформує, що на вулиці 15 Квітня протягом дня діятиме мобільний сервісний центр для постраждалих. Там можна безкоштовно відновити водійське посвідчення чи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Також у мобільному центрі працюватимуть фахівці Державної міграційної служби, які допомагатимуть із відновленням особистих документів.

Працівники ДМС також прийматимуть громадян і на вулиці Стуса — в оперативному штабі.

У разі зникнення рідних або потреби в додатковій допомозі рекомендують звертатися за номером 102.