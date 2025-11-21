Рятувальники працюють без відпочинку: у Тернополі тривають роботи на місці руйнувань

Станом на 21 листопада у Тернополі не припиняються пошуково-рятувальні роботи, що тривають уже третю добу поспіль.

Рятувальники працюють по всій території зруйнованої частини будинку — на рівні 5–6 поверхів обстежують кожен метр вручну, інструментами та спецтехнікою. Загальна площа робіт становить приблизно 1050 м².

Станом на 7:00 вивезено орієнтовно 638 тонн будівельних уламків. До ліквідації наслідків залучено 52 одиниці техніки та 181 рятувальника.

Наслідки удару залишаються тяжкими: загинули 28 людей, серед них троє дітей. Травмовані 94 особи, у тому числі 18 дітей. Вдалося врятувати 46 людей, серед них — 7 дітей. З 16 людьми досі немає зв’язку.

Роботи з розбору завалів і пошуку людей продовжуються.