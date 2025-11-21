У Тернополі тривають безперервні пошуково-рятувальні роботи

У Тернополі рятувальники продовжують інтенсивні роботи на місці масштабної трагедії. На ділянці влучання вони працюють цілодобово, не зупиняючися ні на хвилину.

Сотні тонн зруйнованих конструкцій поступово розбирають вручну та спецтехнікою. Фахівці уважно обстежують кожен фрагмент завалів, підіймають плити, розчищають проходи й перевіряють потенційні порожнини, де можуть перебувати люди.

За оновленою інформацією, кількість загиблих зросла до 31, серед них шестеро дітей. Травмованих — 94. Пошуково-рятувальні роботи тривають та залишаються пріоритетом для всіх задіяних служб.