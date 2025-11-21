У Тернополі тривають безперервні пошуково-рятувальні роботи

FB IMG 1763739385449

У Тернополі рятувальники продовжують інтенсивні роботи на місці масштабної трагедії. На ділянці влучання вони працюють цілодобово, не зупиняючися ні на хвилину.

Сотні тонн зруйнованих конструкцій поступово розбирають вручну та спецтехнікою. Фахівці уважно обстежують кожен фрагмент завалів, підіймають плити, розчищають проходи й перевіряють потенційні порожнини, де можуть перебувати люди.
FB IMG 1763739383139 
За оновленою інформацією, кількість загиблих зросла до 31, серед них шестеро дітей. Травмованих — 94. Пошуково-рятувальні роботи тривають та залишаються пріоритетом для всіх задіяних служб.
 

НОВИНИ ТЕРНОПОЛЯН

ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

ПОЛІТИЧНІ НОВИНИ

СУСПІЛЬНІ НОВИНИ

© 2015 Часопис. Новини Тернополя.
Керівник проєкту - Сергій Олещук
Адреса: Бульвар Шевченка, 23, м. Тернопіль
+380636572949 chasopys.te.ua@gmail.com

Меню