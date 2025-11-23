Пошуково-рятувальні роботи в Тернополі завершено: встановлено кількість загиблих і постраждалих

Чотири доби рятувальники та поліцейські працювали на місці трагедії в Тернополі. Станом на вечір 22 листопада пошукові роботи завершено.

Унаслідок російського удару загинули 33 людини, серед них — шестеро дітей. Тілесні ушкодження отримали 94 постраждалих, включно з 18 дітьми.
Станом на зараз шість осіб залишаються у статусі безвісти зниклих. На місці трагедії знайдено фрагменти тіл, які нині проходять експертне дослідження.
 
Поліцейські отримали 622 звернення від громадян, з яких 351 стосуються пошкодження чи руйнування помешкань.
Правоохоронці й надалі працюють на територіях, де сталася надзвичайна ситуація, підтримуючи громадський порядок.

