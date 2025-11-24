Дві аварії на Тернопільщині: двоє пішоходів у лікарні

21 та 22 листопада на дорогах Тернопільщини сталися дорожньо-транспортні пригоди, у результаті яких постраждали двоє пішоходів. Причини аварій з’ясовують слідчі поліції.

Повідомлення про першу ДТП надійшло 21 листопада близько 17:20 до Кременецького районного відділу поліції від диспетчера ДСНС. У Кременці на вулиці С. Петлюри водійка Mitsubishi збила місцеву жительку 1966 року народження, яка переходила дорогу в невстановленому місці. Потерпіла отримала численні травми та була госпіталізована до травматологічного відділення.

Наступного дня, 22 листопада, у Тернополі на вулиці Львівська водій Daewoo Lanos збив 46-річного пішохода на нерегульованому переході. Чоловік отримав тяжкі травми та був доставлений до медичного закладу. За фактом ДТП слідчі відкрили провадження за частиною 2 статті 286 КК України.

Попередньо кермувальники були тверезі, однак у них відібрали зразки крові для перевірки на наявність алкоголю. Розслідування триває.