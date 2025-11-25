У Тернополі продовжуються пошуки безвісти зниклих: поліція, криміналісти та кінологи розбирають сотні тонн завалів

Трагічні події 19 листопада надовго закарбуються в пам’яті тернополян. Після ракетного удару рятувальники, медики, поліцейські та інші служби кілька діб працювали без перепочинку, намагаючись знайти живих і встановити долю тих, кого врятувати не вдалося.

Основні пошуково-рятувальні операції на місцях ударів завершили 22 листопада о 18:00. Однак робота правоохоронців триває й нині — вони продовжують розшук безвісти зниклих.

На спеціальний майданчик за межами міста, куди звезли сотні тонн будівельних уламків із районів вулиць Стуса та 15 Квітня, щодня приїжджають слідчі групи. Правоохоронці вручну перебирають шари зруйнованих конструкцій у пошуках речей та матеріалів, які можуть допомогти встановити особи зниклих.

«При виявленні будь-якого фрагмента людського тіла проводиться фотографування, вилучення для направлення на експертизу з метою встановлення ДНК і особи людини. Незважаючи, в якому стані знаходяться людські рештки, сучасна техніка дозволяє відібрати взірці ДНК та встановити особу», — розповідає старший спеціаліст-криміналіст Тернопільського РУП Андрій Войтко. «При виявленні будь-якого фрагмента людського тіла проводиться фотографування, вилучення для направлення на експертизу з метою встановлення ДНК і особи людини. Незважаючи, в якому стані знаходяться людські рештки, сучасна техніка дозволяє відібрати взірці ДНК та встановити особу», — розповідає старший спеціаліст-криміналіст Тернопільського РУП Андрій Войтко.

До обстеження залучені й кінологи зі службовими собаками. Серед них — вівчарка Кері, яка працює на пошуку тіл та їх залишків.

«У цьому випадку ми тут шукаємо рештки тіл загиблих і, можливо, їх особисті речі, які б могли тут перебувати в завалах. Вона шукає речі, які, можливо, були просяклі тілесними рідинами», — зазначає інспектор-кінолог кінологічного центру ГУНП в Тернопільській області Володимир Антонюк.

Як повідомляє старша слідча слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Інна Вівчар, слідчі продовжують огляд і аналіз матеріалів, знайдених серед завалів. За останні дні виявили кілька фрагментів, які направлено на експертизу.

«Станом на вчорашній день було виявлено п’ять фрагментів кісткових решток і м’яких тканин. Вони одразу доставляються до Судово-медичного моргу, де ми проводимо огляди й безпосередньо відбираємо вже біологічні тканини при можливості з трубчастих кісток. Паралельно відбираються кісткові фрагменти для призначення генетичної молекулярної експертизи, для ідентифікації тіл».

Попри те, що місце складування уламків та пошкоджених авто виглядає однаково — суцільні згарища та понівечені конструкції — для слідчих і рятувальників кожен метр цієї території має значення. Адже тут може бути відповідь для родин, які чекають звістки про своїх близьких.