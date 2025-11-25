Аварія в Залозецькій громаді: травмована водійка та троє пасажирів

У селі Білоголови Залозецької громади 24 листопада близько 17:25 трапилася дорожньо-транспортна пригода.

За попередніми даними, 27-річна водійка автомобіля Skoda Octavia не впоралася з керуванням та в’їхала в дерево.

Унаслідок удару водійка та троє пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня та були госпіталізовані.

Слідчо-оперативна група Зборівського відділення поліції встановлює обставини аварії. У кермувальниці відібрали зразки крові для перевірки на стан сп’яніння. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ.