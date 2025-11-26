Тернопільська міськрада затвердила новий порядок перенесення робочих днів

Виконавчий комітет Тернопільської міської ради ухвалив рішення про перенесення окремих робочих днів у 2025–2026 роках, аби забезпечити раціональне планування робочого часу та створити зручні умови для відзначення Різдва і Нового року.

Оскільки у 2025 році Різдво за григоріанським календарем припадає на четвер, робочий день 25 грудня перенесено на суботу, 20 грудня.

Аналогічно, у 2026 році Новий рік також припадає на четвер, тож робочий день 1 січня перенесено на суботу, 10 січня.

Підприємствам, установам і організаціям міста рекомендовано врахувати ці зміни та, за можливості, скоригувати свої графіки відповідно до рішення виконкому.