У дворі на вул. 15 Квітня авто збило 77-річну жінку

77-річну мешканку Тернополя з травмами різного характеру медики екстреної допомоги госпіталізували після дорожньо-транспортної пригоди.
Інцидент стався 25 листопада близько 15:40 на вулиці 15 Квітня. На виклик прибули працівники слідчо-оперативної групи Тернопільського райуправління поліції.
За попередніми даними, водій автомобіля Opel Zafira, рухаючись заднім ходом у дворі багатоквартирного будинку, здійснив наїзд на пішохідку. Жінку одразу доставили до лікарні. У кермувальника відібрали зразки крові для встановлення можливого вмісту алкоголю.